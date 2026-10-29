Nagpur MLC Result: फिर हाथ नहीं आया नागपुर! भाजपा का सियासी गणित फेल, कांग्रेस की धमाकेदार जीत

Congress wins Nagpur Graduate Constituency: महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर विभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा को करारी शिकस्त दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य (MLC) अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहाले को 3,271 मतों से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। गुरुवार को 40 घंटे से अधिक समय तक चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया।