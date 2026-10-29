महाराष्ट्र में 4 साल में 13,900 किसानों ने दी जान, सूखे से कई इलाके बेहाल; देवेंद्र फडणवीस को क्यों दी गई नसीहत?

Maharashtra Farmer News:महाराष्ट्र में एक तरफ किसान खुदकुशी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में पानी की कमी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। पिछले चार साल में राज्य में 13,900 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। ऐसे हालात के बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें पहले किसानों और पानी की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। सीजेपी को लेकर अपनी बात बाद में भी रखी जा सकती है।