‘किसी की गर्लफ्रेंड बेइज्जत करके चली गई, फिर भी’ लव गिल पर माही विज के तीखे बोल, Bigg Boss 20 के घर में बढ़ा विवाद

अब माही विज की टिप्पणी ने इस मामले में एक नया पहलू जोड़ दिया है। उनकी बातों को लव के साथ हुए टकराव पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, माही की टिप्पणी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि विवाद में शामिल सभी पक्षों की मंशा और उनके रिश्तों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। फिलहाल, स्काउटओपी, लव गिल और काश्वी से जुड़े इस मामले पर चर्चा जारी है। माही विज की तीखी टिप्पणी ने भी शो के दर्शकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है।