28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘किसी की गर्लफ्रेंड बेइज्जत करके चली गई, फिर भी’ लव गिल पर माही विज के तीखे बोल, Bigg Boss 20 के घर में बढ़ा विवाद

Mahi Vij Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में स्काउटओपी और लव गिल के विवाद के बीच माही विज ने लव के आत्मसम्मान पर सवाल उठाए। जानें काश्वी हीरानंदानी से जुड़े मामले में क्या हुआ।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Updated: 28 Oct 2026, 6:03 PM IST

Mahi Vij Bigg Boss 20

लव गिल को लेकर माही विज ने कही ये बात (सोर्स: instagram-JioHotstar)

Mahi Vij Statement: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी और लव गिल की नजदीकियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। वीकेंड का वार में स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के घर में पहुंचने और लव के कैरेक्टर पर सवाल उठाने के बाद मामला चर्चा में है। अब एक्ट्रेस माही विज की एक टिप्पणी सामने आई है, जिसमें वह लव के आत्मसम्मान पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं। बिग बॉस की लाइव फीड से जुड़ी इस टिप्पणी में माही का गुस्सा साफ सुनाई देता है।

'तेरे में स्वाभिमान भी नहीं है' लव गिल पर भड़कीं माही विज

बिग बॉस लाइव फीड के दौरान माही विज ने लव गिल को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी की गर्लफ्रेंड के आकर बेइज्जत करने के बावजूद लव का उसी मामले में उलझे रहना उन्हें ठीक नहीं लगा।

माही ने कहा, "तेरे में तो स्वाभिमान भी नहीं है कि किसी की गर्लफ्रेंड आकर तेरी धज्जियां उड़ा के चली गई, फिर भी तू मर रही है" उनकी इस बात में लव के प्रति नाराजगी के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान को लेकर सवाल भी नजर आया। इसी दौरान माही ने स्काउटओपी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में स्काउट को शामिल नहीं करना चाहतीं, वरना वह खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देतीं। उनकी इस टिप्पणी के बाद स्काउटओपी और लव गिल से जुड़ा विवाद फिर चर्चा में आ गया है।

क्या है स्काउटओपी, लव गिल और काश्वी का विवाद?

'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी और लव गिल की नजदीकियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीकेंड का वार में स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी घर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने लव के कैरेक्टर पर सवाल उठाए, जिसके बाद घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया।

अब माही विज की टिप्पणी ने इस मामले में एक नया पहलू जोड़ दिया है। उनकी बातों को लव के साथ हुए टकराव पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, माही की टिप्पणी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि विवाद में शामिल सभी पक्षों की मंशा और उनके रिश्तों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। फिलहाल, स्काउटओपी, लव गिल और काश्वी से जुड़े इस मामले पर चर्चा जारी है। माही विज की तीखी टिप्पणी ने भी शो के दर्शकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 6:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘किसी की गर्लफ्रेंड बेइज्जत करके चली गई, फिर भी’ लव गिल पर माही विज के तीखे बोल, Bigg Boss 20 के घर में बढ़ा विवाद

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कनिका मान और गुल्लू ने पकड़ ली माही विज की गेम! ‘नकली प्रो मैक्स’ बोलते हुए खोल डाली सारी पोल

Bigg Boss 20 Controversy
मनोरंजन

‘रामायण’ के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद कैलिफोर्निया में कंटेंट क्रिएटर से मिले रणबीर कपूर, बोले- ‘बस मेहनत करते रहो’

Ranbir Kapoor Meeting with Content Creator
बॉलीवुड

‘दर्शक किससे नफरत करेंगे, ये भी वे तय करते हैं’, बिग बॉस 20 में ScoutOP-लव गिल विवाद के बीच शहजादा धामी का फूटा गुस्सा

Shehzada Dhami Instagram Story
मनोरंजन

‘बड़ी जाहिलों जैसी बात है’, ‘आदिपुरुष’ के गानों की ‘रामायण’ से तुलना और आलोचना पर भड़के मनोज मुंतशिर

Manoj Muntashir Adipurush Controversy
बॉलीवुड

‘रावण पूरी तरह बुरा नहीं था’, ‘रामायण’ के प्रीमियर में साई पल्लवी के बयान पर किसी ने जताई नाराजगी तो किसी ने किया समर्थन, देखें वीडियों

Sai Pallavi Ramayana
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.