‘किसी की गर्लफ्रेंड बेइज्जत करके चली गई, फिर भी’ लव गिल पर माही विज के तीखे बोल, Bigg Boss 20 के घर में बढ़ा विवाद

लव गिल को लेकर माही विज ने कही ये बात (सोर्स: instagram-JioHotstar)
Mahi Vij Statement: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी और लव गिल की नजदीकियों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। वीकेंड का वार में स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी के घर में पहुंचने और लव के कैरेक्टर पर सवाल उठाने के बाद मामला चर्चा में है। अब एक्ट्रेस माही विज की एक टिप्पणी सामने आई है, जिसमें वह लव के आत्मसम्मान पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं। बिग बॉस की लाइव फीड से जुड़ी इस टिप्पणी में माही का गुस्सा साफ सुनाई देता है।
बिग बॉस लाइव फीड के दौरान माही विज ने लव गिल को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी की गर्लफ्रेंड के आकर बेइज्जत करने के बावजूद लव का उसी मामले में उलझे रहना उन्हें ठीक नहीं लगा।
माही ने कहा, "तेरे में तो स्वाभिमान भी नहीं है कि किसी की गर्लफ्रेंड आकर तेरी धज्जियां उड़ा के चली गई, फिर भी तू मर रही है" उनकी इस बात में लव के प्रति नाराजगी के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान को लेकर सवाल भी नजर आया। इसी दौरान माही ने स्काउटओपी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में स्काउट को शामिल नहीं करना चाहतीं, वरना वह खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देतीं। उनकी इस टिप्पणी के बाद स्काउटओपी और लव गिल से जुड़ा विवाद फिर चर्चा में आ गया है।
'बिग बॉस 20' में स्काउटओपी और लव गिल की नजदीकियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीकेंड का वार में स्काउटओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी घर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने लव के कैरेक्टर पर सवाल उठाए, जिसके बाद घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया।
अब माही विज की टिप्पणी ने इस मामले में एक नया पहलू जोड़ दिया है। उनकी बातों को लव के साथ हुए टकराव पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, माही की टिप्पणी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि विवाद में शामिल सभी पक्षों की मंशा और उनके रिश्तों की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। फिलहाल, स्काउटओपी, लव गिल और काश्वी से जुड़े इस मामले पर चर्चा जारी है। माही विज की तीखी टिप्पणी ने भी शो के दर्शकों के बीच बहस का मुद्दा खड़ा कर दिया है।
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