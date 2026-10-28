कनिका मान और गुल्लू ने पकड़ ली माही विज की गेम! ‘नकली प्रो मैक्स’ बोलते हुए खोल डाली सारी पोल

Bigg Boss 20 Controversy: 'बिग बॉस 20' में जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, घर के कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्तों और गेम स्ट्रेटजी को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों घर के अंदर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा में हैं। कनिका मान और गुल्लू उर्फ कुशल तंवर कई एपिसोड से माही के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब शो के नए प्रोमो में दोनों ने माही की गेम को लेकर खुलकर बात की है और उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।