कनिका मान और गुल्लू ने पकड़ ली माही विज की गेम! ‘नकली प्रो मैक्स’ बोलते हुए खोल डाली सारी पोल

कनिका-माही (फोटो सोर्स- Instagram/colorstv)
Bigg Boss 20 Controversy: 'बिग बॉस 20' में जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, घर के कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्तों और गेम स्ट्रेटजी को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों घर के अंदर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा में हैं। कनिका मान और गुल्लू उर्फ कुशल तंवर कई एपिसोड से माही के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब शो के नए प्रोमो में दोनों ने माही की गेम को लेकर खुलकर बात की है और उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
बिग बॉस 20 के लेटेस्ट प्रोमो में कनिका मान और गुल्लू गार्डन एरिया में माही विज के गेम पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। कनिका का कहना है कि माही ने घर में उन लोगों को सुरक्षित रखा है, जो उनकी बातों से सहमत होते हैं। उन्होंने खास तौर पर युंग डीएसए और उदिति का नाम लिया।
कनिका कहती हैं कि माही ने हर उस इंसान को सुरक्षित रखा, जिसने उनकी 'हां में हां' मिलाई। इसी दौरान वह युंग डीएसए को लेकर भी टिप्पणी करती हैं। कनिका के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे युंग माही को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गुल्लू भी उनकी बात से सहमत नजर आते हैं और दोनों युंग डीएसए और उदिति को माही के हाथों की 'मोहरें' बताते हैं।
प्रोमो में कनिका माही और यंग डीएसए की दोस्ती पर भी सवाल उठाती हैं। वह कहती हैं कि दोनों के बीच की दोस्ती को ध्यान से समझने की जरूरत है और यह रिश्ता कितना मजबूत है, यह साफ नजर नहीं आता। कनिका माही को 'नकली प्रो मैक्स' कहती हुई भी नजर आती हैं।
कनिका का इशारा इस बात की ओर है कि माही के घर के अंदर बने कुछ रिश्ते उन्हें वास्तविक दोस्ती से ज्यादा गेम का हिस्सा लगते हैं। हालांकि, ये बातें कनिका और गुल्लू की राय हैं और शो में माही की तरफ से इन आरोपों पर इस प्रोमो में कोई विस्तृत जवाब सामने नहीं आया है।
दूसरी तरफ प्रोमो के एक हिस्से में माही विज को काजी तौकीर से बात करते हुए देखा जाता है। माही का कहना है कि शायद कनिका और गुल्लू खुद को ही बिग बॉस 20 के फिनाले में देख रहे हैं और उन्हें घर में अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता।
इससे साफ है कि घर के अंदर दोनों पक्षों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। जहां कनिका और गुल्लू माही की रणनीति और उनके रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं माही भी उनकी सोच और गेम को लेकर अपनी राय रख रही हैं।
माही विज और कनिका-गुल्लू के बीच यह टकराव नया नहीं है। इससे पहले घर में अमरपाली दुबे और माही के बीच खाना बनाने को लेकर बहस हुई थी। अमरपाली सब्जी बना रही थीं और माही बार-बार उन्हें दाल चढ़ाने के लिए कह रही थीं। इससे अमरपाली नाराज हो गईं और उन्होंने साफ कहा कि वह माही की नौकर नहीं हैं और उन्हें बार-बार निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए।
माही का तर्क था कि अगर वह याद नहीं दिलाएंगी तो खाना बनने में देर हो जाएगी। घर के दूसरे सदस्यों ने दोनों को शांत कराने की कोशिश की और कहा कि वे खाने के लिए इंतजार कर सकते हैं।
उस दौरान कनिका मान और गुल्लू ने अमरपाली का समर्थन किया था। दोनों का कहना था कि माही पहले भी कनिका के साथ इसी तरह का व्यवहार कर चुकी हैं। ऐसे में अमरपाली ने जिस तरह माही को जवाब दिया, वह उन्हें गलत नहीं लगा।
अब नए प्रोमो में एक बार फिर कनिका और गुल्लू ने माही विज की गेम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि माही इन आरोपों का किस तरह जवाब देती हैं और घर के बाकी सदस्य इस बढ़ते विवाद में किसका साथ देते हैं।
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