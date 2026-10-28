‘दर्शक किससे नफरत करेंगे, ये भी वे तय करते हैं’, बिग बॉस 20 में ScoutOP-लव गिल विवाद के बीच शहजादा धामी का फूटा गुस्सा

एक्टर ने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि कंटेस्टेंट्स को यह समझना चाहिए कि शो में उनकी छवि किस तरह पेश की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ विवाद शो के लिए मनोरंजन और मुनाफे का जरिया बन सकते हैं। हालांकि, शहजादा ने अपनी पोस्ट में किसी खास शो का नाम नहीं लिया। लेकिन मौजूदा विवादों के बीच उनकी टिप्पणी को रियलिटी शो के प्रारूप और उसमें कंटेस्टेंट्स की छवि पेश करने के तरीके पर सवाल के तौर पर देखा जा रहा है।