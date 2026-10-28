‘हाथ पकड़कर अभिनय सिखाया’, CID के निर्माता बी.पी. सिंह को याद कर इमोशनल हुईं एक्ट्रेस अश्विनी कालसेकर, बोलीं- ‘वो मेरे गुरु थे’

एक्ट्रेस के मुताबिक, उस समय उन्हें पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। बी.पी. सिंह ने उन्हें समझाया कि एक पुलिसकर्मी की तरह खड़े कैसे होना है, चलना कैसे है और संवाद किस अंदाज में बोलने हैं। उन्होंने डायलॉग याद करने के तरीके के साथ-साथ विराम चिह्नों के महत्व को भी समझाया। अश्विनी ने कहा कि बी.पी. सिंह उन्हें केवल निर्देश नहीं देते थे, बल्कि हाथ पकड़कर हर चीज सिखाते थे। वो बताते थे कि किस तरफ देखना है, कैसे खड़े होना है और किसी सीन को किस तरह निभाना है। एक्ट्रेस के लिए ये सीख उनके अभिनय सफर का अहम हिस्सा रही।