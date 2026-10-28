28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Ramayana Review: रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस पर फिदा हुईं ‘ये जवानी है दीवानी’ की एक्ट्रेस, रामायण देखकर बोलीं पूर्णा जगन्नाथन- ‘मैग्नेटिक परफॉर्मेंस’

Ranbir Kapoor Ramayana Review: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का हाल ही में विदेश में प्रीव्यू रखा गया। इस दौरान रणबीर की को-एक्ट्रेस ने भी फिल्म देखी और रणबीर की जमकर तारीफ की।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Updated: 28 Oct 2026, 7:06 PM IST

Ramayana Review

Ramayana Review

Ramayana Review: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का लॉस एंजिल्स में 27 अक्टूबर को प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के साथ कई सेलेब्स और रिव्यूअर्स भी शामिल हुए। प्रीमियर के बाद फिल्म को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रणबीर कपूर की फिल्म में परफॉर्मेंस की तारीफ भी हो रही है। अब उनकी ‘ये जवानी है दीवानी’ की को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन ने भी फिल्म देखने के बाद रणबीर की जमकर तारीफ की है।

पूर्णा जगन्नाथन ने रणबीर को बताया 'मैग्नेटिक'

पूर्णा जगन्नाथन लॉस एंजिल्स में हुए ‘रामायण’ के प्रीमियर में शामिल हुई थीं। फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया साझा की। पूर्णा ने फिल्म के अनुभव को खूबसूरत बताते हुए रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस को खास तौर पर सराहा। उन्होंने लिखा, “वर्ल्ड ऑफ रामायण प्रीमियर खूबसूरत था, जिसे आरके की मैग्नेटिक परफॉर्मेंस ने मजबूती दी।”

पूर्णा ने इसके साथ रणबीर कपूर के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने फैंस से फिल्म को 3डी में देखने की अपील करते हुए रणबीर को 'किंग' बताया।

लॉस एंजिल्स प्रीमियर में पहुंचे रणबीर-साई पल्लवी और यश

‘रामायण’ के लॉस एंजिल्स प्रीमियर में रणबीर कपूर के साथ साई पल्लवी और यश भी मौजूद रहे। फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा भी इस खास स्क्रीनिंग का हिस्सा बने। प्रीमियर में कई रिव्यूअर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने फिल्म देखी।

प्रीमियर के बाद सामने आ रही शुरुआती प्रतिक्रियाओं में रणबीर कपूर और यश के अभिनय की काफी चर्चा हो रही है। हालांकि, फिल्म की आधिकारिक रिलीज के बाद ही दर्शकों और बॉक्स ऑफिस पर इसकी पूरी तस्वीर साफ होगी।

दो हिस्सों में रिलीज होगी 'रामायण'

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को दो हिस्सों में रिलीज किया जाना है। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। वहीं दूसरे भाग को दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना बताई गई थी। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे भाग की रिलीज अब 2028 तक टल सकती है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म को लेकर काफी समय से दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है।

एडवांस बुकिंग में भी दिख रहा है उत्साह

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग आम फिल्मों की तुलना में काफी पहले 20 अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए अब तक 2.77 लाख से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं, जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। ब्लॉक सीटों को हटाने पर टिकट बिक्री का आंकड़ा करीब 2.22 लाख बताया गया है।

फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए ब्लॉक सीटों के साथ करीब 14.64 करोड़ रुपये की ग्रॉस बुकिंग दर्ज की है, जबकि ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा करीब 11.88 करोड़ रुपये बताया गया है।

‘रामायण’ साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है और फिल्म को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। अब लॉस एंजिल्स प्रीमियर से सामने आई शुरुआती प्रतिक्रियाओं के बाद दर्शकों की नजर 5 नवंबर की रिलीज और बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन पर टिकी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 7:06 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Ramayana Review: रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस पर फिदा हुईं ‘ये जवानी है दीवानी’ की एक्ट्रेस, रामायण देखकर बोलीं पूर्णा जगन्नाथन- ‘मैग्नेटिक परफॉर्मेंस’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद कैलिफोर्निया में कंटेंट क्रिएटर से मिले रणबीर कपूर, बोले- ‘बस मेहनत करते रहो’

Ranbir Kapoor Meeting with Content Creator
बॉलीवुड

‘बड़ी जाहिलों जैसी बात है’, ‘आदिपुरुष’ के गानों की ‘रामायण’ से तुलना और आलोचना पर भड़के मनोज मुंतशिर

Manoj Muntashir Adipurush Controversy
बॉलीवुड

‘रोमांटिक डिनर और मूवी नाइट्स पीछे छूट गईं’, बेटे के जन्म के बाद विक्की कौशल संग बदली जिंदगी पर बोलीं कैटरीना कैफ

Katrina Kaif-Vicky Kaushal
बॉलीवुड

‘मैंने कभी पैसे नहीं लिए’, पटाखों के खिलाफ अभियान के लिए चार्ज करने पर बोलीं दीया मिर्जा

Dia Mirza On Campaign
बॉलीवुड

‘रामायण’ के इवेंट पर रणबीर कपूर ने गलती से रिवील कर दिया मोबाइल नंबर? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

Ramayan Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.