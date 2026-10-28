Ramayana Review: रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस पर फिदा हुईं ‘ये जवानी है दीवानी’ की एक्ट्रेस, रामायण देखकर बोलीं पूर्णा जगन्नाथन- ‘मैग्नेटिक परफॉर्मेंस’

Ramayana Review: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का लॉस एंजिल्स में 27 अक्टूबर को प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के साथ कई सेलेब्स और रिव्यूअर्स भी शामिल हुए। प्रीमियर के बाद फिल्म को लेकर शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। रणबीर कपूर की फिल्म में परफॉर्मेंस की तारीफ भी हो रही है। अब उनकी ‘ये जवानी है दीवानी’ की को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन ने भी फिल्म देखने के बाद रणबीर की जमकर तारीफ की है।