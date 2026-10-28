Mumbai Metro Line 12A: कल्याण-डोंबिवली से नवी मुंबई का सफर होगा आसान, क्या है 13856 करोड़ की नई मेट्रो परियोजना

Mumbai Metro Line 12A Project: महाराष्ट्र में कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मेट्रो लाइन 12A परियोजना को मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बुनियादी ढांचा समिति ने 13,856.37 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को परियोजना साढ़े तीन साल में पूरा करने का निर्देश दिया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) इस परियोजना को लागू करेगा।