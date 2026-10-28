Mumbai Metro Line 12A: कल्याण-डोंबिवली से नवी मुंबई का सफर होगा आसान, क्या है 13856 करोड़ की नई मेट्रो परियोजना

मुंबई मेट्रो लाइन 12A को कैबिनेट की हरी झंडी (Photo: IANS/File)
Mumbai Metro Line 12A Project: महाराष्ट्र में कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए मेट्रो लाइन 12A परियोजना को मंजूरी मिल गई है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बुनियादी ढांचा समिति ने 13,856.37 करोड़ रुपये की इस परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को परियोजना साढ़े तीन साल में पूरा करने का निर्देश दिया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) इस परियोजना को लागू करेगा।
18.40 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर मानपाड़ा-कटाई नाका से कल्याण फाटा होते हुए तलोजा तक बनाया जाएगा। इससे कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के बीच सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होने के साथ औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बुनियादी ढांचा समिति की बैठक में मेट्रो लाइन 12A को मंजूरी दी गई। परियोजना की अनुमानित लागत 13,856.37 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने इसे साढ़े तीन साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
इस पूरे कॉरिडोर को एलिवेटेड बनाया जाएगा और इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे। परियोजना के चालू होने के बाद प्रतिदिन लगभग 4.74 लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान है।
यह मेट्रो कॉरिडोर उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कल्याण-डोंबिवली, कल्याण फाटा और नवी मुंबई के बीच नियमित यात्रा करते हैं। इससे सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
मेट्रो लाइन 12A में तीन स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को दूसरी मेट्रो सेवाओं और परिवहन नेटवर्क से जुड़ने में आसानी होगी। कटाई नाकामें मेट्रो लाइन 12 और बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी मार्ग से जुड़ने की सुविधा प्रस्तावित है। कटाई नाका और कल्याण फाटा के बीच भी मेट्रो लाइन 14 के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है। अमंदूत में नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से भी इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी।
इन इंटरचेंज सुविधाओं का उद्देश्य यात्रियों को अलग-अलग परिवहन मार्गों के बीच आसानी से सफर करने का विकल्प देना है। हालांकि, प्रस्तावित कनेक्टिविटी की वास्तविक सुविधा परियोजना के विकास और संबंधित परिवहन नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करेगी।
मेट्रो लाइन 12A परियोजना में केवल मेट्रो कॉरिडोर ही नहीं, बल्कि सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एकीकृत फ्लाईओवर भी शामिल हैं।
परियोजना के तहत 6.93 किलोमीटर लंबा चार लेन का फ्लाईओवर और 8.69 किलोमीटर लंबा छह लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इनका उद्देश्य क्षेत्र में सड़क यातायात और मेट्रो नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
मेट्रो और फ्लाईओवर का संयुक्त विकास कल्याण-डोंबिवली, कल्याण फाटा और तलोजा के आसपास बढ़ते यातायात दबाव को संभालने में मदद कर सकता है।
मेट्रो स्टेशन तक पहुंच और स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक यात्रा को आसान बनाने के लिए सभी स्टेशनों पर फीडर बस सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इससे आसपास के आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों से आने-जाने वाले यात्रियों को फायदा मिल सकता है।
कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह परियोजना सार्वजनिक परिवहन के अधिक विकल्प उपलब्ध करा सकती है। साथ ही, बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को भी सहयोग मिलने की उम्मीद है।
मुंबई महानगर क्षेत्र में आवासीय इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और लॉजिस्टिक्स हब के विस्तार के साथ तेज और सुविधाजनक परिवहन की जरूरत बढ़ रही है। मेट्रो लाइन 12A इसी जरूरत को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है।
18.40 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर, 12 स्टेशनों, तीन प्रस्तावित इंटरचेंज और दो फ्लाईओवर के साथ यह परियोजना सड़क और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की योजना का हिस्सा है।
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