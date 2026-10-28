Rain Alert: महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे बारिश और वज्रपात का अलर्ट, मुंबई में भी दिखेगा असर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गोंदिया और नागपुर में भी 28 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गढ़चिरौली में अगले 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। 30 अक्टूबर से विदर्भ के ज्यादातर जिलों में बारिश से जुड़ी गतिविधियां थम जाएंगी।