Thane Metro: ठाणे मेट्रो का इंतजार खत्म होने वाला है! ट्रायल सफल, दिसंबर में शुरू हो सकती है सेवा

Cadbury Junction to Gaimukh Metro Update: ठाणे वासियों के लिए बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) की ओर से बनाए जा रहे मेट्रो मार्ग-4 पर कासारवडवली से नितिन कंपनी के बीच मेट्रो का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ट्रायल सफल होने के बाद अब ठाणे में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन की योजना है कि इस साल दिसंबर के अंत तक पहले चरण की मेट्रो सेवा यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाए।