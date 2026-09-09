महाराष्ट्र में फिर बढ़ेगा बारिश का जोर, अगले 2-3 दिन आधे राज्य में आंधी-बारिश का अनुमान

जुलाई में बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने से महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। इससे जून में बनी बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी हो गई थी। लेकिन अगस्त में बारिश की रफ्तार फिर धीमी पड़ने से राज्य के कई हिस्सों में अब भी बारिश की बड़ी कमी बनी हुई है। मानसून का मौसम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।