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महाराष्ट्र में फिर बढ़ेगा बारिश का जोर, अगले 2-3 दिन आधे राज्य में आंधी-बारिश का अनुमान

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिनों में बारिश का जोर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
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मुंबई

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Imran Ansari

Sep 09, 2026

Maharashtra Rain Alert

महाराष्ट्र में फिर बढ़ेगा बारिश का जोर, फोटो सोर्स- पत्रिका

Maharashtra Rain Forecast: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने विराम लिया हुआ है, जिससे राज्य में बारिश की कमी बढ़ गई है। हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जोर फिर बढ़ सकता है। खासतौर पर अगले दो से तीन दिनों में आधे महाराष्ट्र में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे बारिश की कमी वाले इलाकों को कुछ राहत मिल सकती है।

जुलाई में बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने से महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी। इससे जून में बनी बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी हो गई थी। लेकिन अगस्त में बारिश की रफ्तार फिर धीमी पड़ने से राज्य के कई हिस्सों में अब भी बारिश की बड़ी कमी बनी हुई है। मानसून का मौसम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।

शुक्रवार से कई इलाकों में आंधी-बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने शुक्रवार से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। शनिवार से बारिश का प्रभाव और बढ़ने का अनुमान है। इसके चलते कोकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल वैश्विक स्तर पर मौसम में बदलाव के प्रभाव अधिक दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत महासागर में ‘एल नीनो’ की स्थिति आने वाले महीनों में और मजबूत होने का अनुमान है और इसका प्रभाव अगले साल की शुरुआत तक बने रहने की संभावना है। इसका असर इस साल के मानसून पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र समेत कई क्षेत्रों में बारिश का वितरण असमान रहा है।

शुक्रवार को इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए नांदेड, हिंगोली, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

इसके अलावा कोकण और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों तथा मराठवाड़ा के बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शनिवार से कोकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में बारिश होने से राज्य के जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी बनी हुई है, वहां किसानों और आम लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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Updated on:

09 Sept 2026 04:00 pm

Published on:

09 Sept 2026 04:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में फिर बढ़ेगा बारिश का जोर, अगले 2-3 दिन आधे राज्य में आंधी-बारिश का अनुमान

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