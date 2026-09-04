गणेश चतुर्थी पर बारिश की होगी वापसी, महाराष्ट्र में अगले 4 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दी बड़ी अपडेट

Ganeshotsav rain prediction: महाराष्ट्र (Maharashtra Weather) में अगस्त महीने के दौरान बारिश की कमी के बाद अब सितंबर में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से बारिश का जोर बढ़ सकता है। हालांकि, सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकांश हिस्सों में औसत से कम बारिश रहने का अनुमान है।