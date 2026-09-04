गणेश चतुर्थी पर बारिश की होगी वापसी, महाराष्ट्र में अगले 4 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दी बड़ी अपडेट

महाराष्ट्र में सितंबर में मानसून पकड़ेगा रफ्तार, IMD ने जारी किया 4 हफ्तों का पूर्वानुमान (Patrika Photo)
Ganeshotsav rain prediction: महाराष्ट्र (Maharashtra Weather) में अगस्त महीने के दौरान बारिश की कमी के बाद अब सितंबर में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले चार सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से बारिश का जोर बढ़ सकता है। हालांकि, सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य के अधिकांश हिस्सों में औसत से कम बारिश रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के मुताबिक, आज पूर्वी विदर्भ के गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के साथ उत्तर महाराष्ट्र के धुले जिले में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के चार सप्ताह के पूर्वानुमान के अनुसार, 3 से 10 सितंबर के बीच पूरे महाराष्ट्र में औसत से कम बारिश होने की संभावना है। यानी इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
10 से 17 सितंबर के दौरान विदर्भ में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है। इस अवधि में विदर्भ के कई हिस्सों में औसत से अधिक बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश का सिस्टम धीरे-धीरे मराठवाड़ा की ओर सक्रिय होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 17 से 24 सितंबर के बीच मराठवाड़ा और आसपास के इलाकों में बारिश फिर जोर पकड़ सकती है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश की सरी देखने को मिल सकती है।
अगस्त में बारिश की कमी से प्रभावित रहे इलाकों के लिए यह पूर्वानुमान राहत देने वाला माना जा रहा है।
24 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कोकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में सितंबर के आखिरी सप्ताह में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है।
मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए भी सितंबर के मध्य में राहत की खबर है। 12 और 13 सितंबर के आसपास मुंबई में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा के आसपास के क्षेत्र में दोबारा कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके चलते गणेशोत्सव के दौरान भी महाराष्ट्र में बारिश होने की उम्मीद जताई गई है।
इस समय मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके आसपास समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती हवाओं की स्थिति बनी हुई है।
मौसम प्रणाली के दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मौसम की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
कुल मिलाकर, सितंबर में महाराष्ट्र के लिए बारिश का पूर्वानुमान अगस्त की तुलना में राहत देने वाला है।
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