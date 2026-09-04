FDA चीफ तुकाराम मुंढे के मुरीद हुए मनोज बाजपेयी, बोले- ‘जब कोई पूरी ईमानदारी से काम करता है तो’

फिल्म में मनोज एक रिटायर्ड स्कूल टीचर 'मास्टरजी' का किरदार निभा रहे हैं। कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है, जब मास्टरजी अपनी सोसायटी के लोगों की इच्छा के खिलाफ फैसला लेते हैं और इसके चलते बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। फिल्म में बदलती परिस्थितियों के बीच लोगों की पसंद, रिश्तों और आपसी संबंधों को दिखाया गया है। 'लास्ट मैन इन टावर' 11 सितंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।