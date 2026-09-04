दिशा सालियान केस के बीच सुशांत पर मनोज बाजपेयी का पुराना बयान वायरल, बोले- ‘राजनीति का शिकार हुआ था’

सुशांत पर मनोज बाजपेयी का पुराना बयान चर्चा में (सोर्स: instagram-onthiomen/IMDb)
Sushant Singh Rajput:दिशा सालियान केस को लेकर चल रही चर्चा के बीच दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मनोज बाजपेयी का एक पॉडकास्ट (onthiomen) में दिया गया एक पुराना बयान फिर चर्चा में है। मनोज बाजपेयी ने सुशांत को याद करते हुए कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और लॉबिंग से परेशान रहता था और उनसे अक्सर इन चीजों को संभालने को लेकर बात करता था।
मनोज बाजपेयी ने कहा कि उनके हिसाब से सुशांत 'राजनीति का शिकार' हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि सुशांत जिस तरह का हीरो और एक्टर बनना चाहता था, उसके लिए इंडस्ट्री में काफी राजनीतिक खींचतान होती है।
पॉडकास्ट में मनोज बाजपेयी ने कहा कि सुशांत उनसे काफी बातें करता था। वह अक्सर उनसे पूछता था कि इंडस्ट्री में चल रही चीजों और परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए। मनोज के मुताबिक, ये चीजें सुशांत को परेशान करती थीं।
उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बनने के लिए काफी राजनीति होती है और किसी खास मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा खींचतान भी होती है। मनोज ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टार बनना उनका अपना सपना नहीं था, लेकिन सुशांत का सपना था।
मनोज बाजपेयी ने आगे कहा कि सुशांत के लिए इस तरह की परिस्थितियों को सहना आसान नहीं था। उनके मुताबिक, सुशांत को मैनिपुलेशन करना नहीं आता था। उन्होंने सुशांत को बेहद साफ दिल वाला बताते हुए कहा कि वह 'पवित्र आत्मा' जैसा था। मनोज ने इसी वजह से सुशांत को लेकर अपना दुख भी जाहिर किया।
मनोज बाजपेयी के इस बयान से जुड़ी चर्चा के बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने सुशांत को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए उनके मामले में न्याय और आरोपों को लेकर सवाल उठाए। हालांकि, ये यूजर की व्यक्तिगत राय और आरोप हैं, किसी आधिकारिक निष्कर्ष की पुष्टि नहीं।
एक अन्य यूजर ने लिखा कि सुशांत के बारे में ऐसी बातें सुनना उनके लिए बेहद दर्दनाक है। यूजर ने कहा कि कई बातें पहले से पता होने के बावजूद उन्हें सुनकर फिर दुख हो रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की कि 'अच्छे इंसान के लिए बॉलीवुड नहीं है'। एक और यूजर ने फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति को हर स्थिति में खतरनाक बताया। सोशल मीडिया पर सामने आई इन प्रतिक्रियाओं में किए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मनोज बाजपेयी का बयान भी उनके पॉडकास्ट में कही गई व्यक्तिगत बातों के तौर पर ही सामने आया है।
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