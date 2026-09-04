दिशा सालियान केस के बीच सुशांत पर मनोज बाजपेयी का पुराना बयान वायरल, बोले- ‘राजनीति का शिकार हुआ था’

एक अन्य यूजर ने लिखा कि सुशांत के बारे में ऐसी बातें सुनना उनके लिए बेहद दर्दनाक है। यूजर ने कहा कि कई बातें पहले से पता होने के बावजूद उन्हें सुनकर फिर दुख हो रहा है। वहीं, एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की कि 'अच्छे इंसान के लिए बॉलीवुड नहीं है'। एक और यूजर ने फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति को हर स्थिति में खतरनाक बताया। सोशल मीडिया पर सामने आई इन प्रतिक्रियाओं में किए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मनोज बाजपेयी का बयान भी उनके पॉडकास्ट में कही गई व्यक्तिगत बातों के तौर पर ही सामने आया है।