मॉडल दिशा सालियान केस फिर चर्चा में, वकील नीलेश ओझा बोले- ‘FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन में तय होंगे आरोपी’, यूजर्स ने भी दी प्रतिक्रिया

वकील ने दावा किया कि याचिका में आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती, परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे और सचिन वाजे समेत कई लोगों के नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड और पहले की SIT से जुड़े कुछ सदस्यों के नाम का भी जिक्र है। हालांकि, वकील ने स्पष्ट किया कि किसी का नाम FIR या याचिका में होने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति जांच में दोषी पाया गया है। उनके मुताबिक, जांच के दौरान जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिलेंगे, उन्हें आरोपी बनाया जाएगा और जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे, उनके खिलाफ ऐसा नहीं होगा।