एल्विश यादव-तेजस्वी प्रकाश के बीच बढ़ा विवाद, वीडियो वायरल होने पर बोले यूट्यूबर-PR पर पैसा बर्बाद मत करो

वीडियो सामने आने के बाद एल्विश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि सेट से फुटेज को इस तरह लीक किया गया, जिससे उन्हें गलत तरीके से दिखाया जा सके। एल्विश ने लिखा कि अगर कोई नेशनल टेलीविजन पर उनके बारे में ‘लड़का-लड़की’ वाली कहानी बनाने की कोशिश करता है, तो उन्हें इससे परेशानी नहीं है, लेकिन हर मामले में जेंडर एंगल घसीटना उन्हें सही नहीं लगता। उन्होंने कहा कि ‘हर चीज में वुमन कार्ड लाना कूल नहीं है।’