MP फंड खर्च न होने पर कंगना रनौत का चढ़ा पारा, मीटिंग में अधिकारियों से पूछ डाले तीखे सवाल, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में कंगना फंड के इस्तेमाल में देरी पर नाराजगी जाहिर करती सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि करीब 11 करोड़ रुपये दिए गए हैं, लेकिन काम नहीं हुआ। ऐसे में मीडिया के सामने वह क्या जवाब देंगी। कंगना ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। उनके बयान का मतलब था कि अगर विकास के लिए पैसा जारी किया गया है और उसके बावजूद काम नहीं हो रहा, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।