वरुण धवन और समय रैना का किसिंग वीडियो हुआ वायरल, नेटिजन्स पूछने लगे- ‘क्या दोनों डेट कर रहे हैं?’

Samay Raina AI Video: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का लेटेस्ट एपिसोड इन दिनों चर्चा में है। इस एपिसोड में वरुण धवन और मेधा शंकर बतौर पैनलिस्ट पहुंचे थे, जहां कॉमेडियन शेरोन वर्मा और निशांत तंवर भी मौजूद थे। शो में वरुण और समय के बीच हुई मस्ती के बाद एक ऐसा मोमेंट आया, जिसका जिक्र एपिसोड में ही हो गया था।