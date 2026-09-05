‘ये तो बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी है’ बिग बॉस 20 का प्रोमो देख लोगों ने किए सवाल, बोले- अभी एक्टिंग नहीं करनी बहन

Bigg Boss 20 Promo: मशहूर बॉलीवुड रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी के तलाक की खबरों ने पिछले कुछ दिनों से मीडिया में भारी हलचल मचा रखी है। शादी के महज पांच महीने बाद ही एक-दूसरे से अलग होने की घोषणा करने वाले इस जोड़े को लेकर अब एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है। लोगों का कहना है कि ईशा रिखी टीवी के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में एक प्रतियोगी (कंटेस्टेंट) के रूप में नजर आने वाली हैं। मेकर्स द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट प्रोमो पर लोग कमेंट कर रहे हैं।