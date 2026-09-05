‘महिलाओं को फिल्मों में ‘ऑब्जेक्ट’ दिखाने पर तापसी पन्नू ने उठाई आवाज, फैंस बोले- पेड्डी और टॉक्सिक में कुछ समझ नहीं आया

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स’ में महिलाओं के चित्रण को लेकर भी रिलीज से पहले और रिलीज के बाद चर्चा हुई। कुछ दर्शकों ने मेकर्स पर महिला किरदारों को ग्लैमर और सेंसुअलिटी तक सीमित रखने का आरोप लगाया, तो कुछ को पेड्डी और टॉक्सिक की स्क्रीप्ट बहुत कंफ्यूजिंग लगी। तापसी ने अपने बयान में सीधे तौर पर इन फिल्मों के नाम लेकर टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनका बयान ऐसे ही विवादों के बीच सामने आया है।