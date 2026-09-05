‘प्रोड्यूसर्स के पैसे लेकर जवाब नहीं देते कई स्टार’, महमूद अली ने सनी देओल-गोविंदा को लेकर किए दावे

महमूद अली ने गोविंदा के करियर के डाउनफॉल को लेकर भी एक किस्सा सुनाया। उन्होंने दावा किया कि ‘दूल्हे राजा’ के हिट होने के बाद गोविंदा ने उनके साथ दूसरी फिल्म साइन की थी। महमूद के मुताबिक, इस फिल्म के लिए शिमला में करीब 18-19 दिनों तक सेट लगा रहा, लेकिन गोविंदा शूटिंग के लिए नहीं पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि गोविंदा की ओर से बार-बार तारीख बदलने की बात कही गई और बाद में फिल्म को मुंबई में बनाने का फैसला हुआ।