‘तुमने बॉर्डर 2 क्यों खराब कर दी?’ वरुण धवन को समय रैना ने किया रोस्ट, तो चुप नहीं बैठे अभिनेता, दिया जवाब

वरुण की बात खत्म होते ही समय रैना ने तंज कसते हुए बोले, "तो फिर तुमने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?" समय का यह सीधा और अप्रत्याशित हमला सुनकर खुद वरुण धवन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने जवाब दे डाला। अभिनेता ने तुरंत कहा, "यार वो चली थी, उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई अच्छी की है।" वहीं वरुण के साथ शो में 12वीं फेल एक्ट्रेस मेधा शंकर भी पहुंची। काफी समय से सोशल मीडिया पर खबर है कि समय रैना और मेधा शंकर डेट कर रहे हैं।