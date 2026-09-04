‘आरक्षण होना चाहिए या नहीं’, सिंगर BJP MLA मैथिली ठाकुर ने बहस के बीच रखी अपनी बात

मैथिली ठाकुर ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा, "यह बेहद भद्दी और बेकार बात है। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इतिहास के विपरीत जाकर उल्टी बातें की हैं, वह बहुत निराशाजनक है। अगर उन्हें इस पूरे ऐतिहासिक विषय और भारत की विरासतों की सही समझ नहीं थी, तो उन्हें इस पर टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी बयान देने से पहले पूरे इतिहास की सही पढ़ाई करना बेहद जरूरी है।"