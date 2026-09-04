दिशा सालियान केस में CBI जांच के आदेश से जगी उम्मीद, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने किया पोस्ट, बोलीं- ‘दिलों में उम्मीद जगी’

श्वेता ने लिखा, “सच को दबाया जा सकता है, लेकिन वह कभी हार नहीं सकता। दिशा के वकील की कही ये बातें हमारे दिलों में उम्मीद जगा रही हैं। दिशा के केस को लेकर बॉम्बे HC में हाल के डेवलपमेंट और CBI जांच ने सभी SSR लोगों को भी उम्मीद दी है।” श्वेता लंबे समय से अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत की CBI जांच की मांग करती रही हैं। उन्होंने दिशा सालियान केस में हुई कार्रवाई को सुशांत की मौत के मामले में न्याय की अपनी उम्मीद से भी जोड़ा।