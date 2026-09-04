ट्रेन में पहली बार श्रेया घोषाल को आए पीरियड, सिंगर ने कास्टिंग काउच पर भी किया खुलासा

Shreya Ghoshal First Period: अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रेया घोषाल आज भारतीय संगीत की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में शामिल हैं। बेहद कम उम्र में संगीत की दुनिया में कदम रखने वाली श्रेया की कामयाबी के पीछे उनकी प्रतिभा के साथ-साथ परिवार का भी बड़ा योगदान रहा है। खासकर अपने पिता के साथ उनका रिश्ता हमेशा बेहद खास रहा है। अब एक बातचीत के दौरान श्रेया ने बचपन का ऐसा अनुभव साझा किया है, जब पहली बार पीरियड आने पर वह काफी घबरा गई थीं। सबसे खास बात यह रही कि उस मुश्किल घड़ी में उनके पिता ने बिना झिझक बेटी को संभाला।