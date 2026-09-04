‘लव बाइट किसने दी?’ पैपराजी के सवाल पर कॉमेडियन समय रैना ने दिया मजेदार जवाब

Samay Raina Love Bite: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपनी कॉमेडी और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कैमरे के सामने उनकी मौजूदगी अक्सर किसी न किसी मजेदार पल को जन्म दे देती है। अब मुंबई में उनके साथ हुआ एक छोटा सा वाकया सोशल मीडिया पर चर्चा में है। दरअसल, समय रैना जब अपने फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तभी एक पैपराजी की नजर उनकी गर्दन पर पड़े एक निशान पर गई। इसके बाद उसने समय से ऐसा सवाल कर दिया, जिसका जवाब उन्होंने मजाकिया अंदाज में दिया।