स्वरा भास्कर के बयान पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कसा तंज, बोले- चरित्रवान ही चरित्रवान व्यक्ति का त्याग समझता है

Aniruddhacharya On Swara Bhasker Jauhar Remark: स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत में जौहर सीन को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने इसे कायकता कहा था। जिसके बाद सोशल सोशल मीडिया पर बेहस छिड़ गई। लोगों ने अभिनेत्री को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी स्वरा भास्कर के चरित्र पर तीखा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो चरित्रवान व्यक्ति होगा वही रानी पद्मावती का पवित्र त्याग समझ सकता है।