‘अनुभव अच्छा था’ कम उम्र के लड़के से प्यार पर डिंपल कपाड़िया ने कही दिल की बात, सुनाया ‘दिल चाहता है’ का किस्सा

Dimple Kapadia On Dil Chahta Hai movie: दिग्गज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया एक बार फिर अपने बेबाक और चुलबुले अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक 'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित री-यूनियन में डिंपल कपाड़िया छा गईं। इस दौरान उन्होंने फिल्म में खुद से काफी छोटे उम्र के लड़के (अक्षय खन्ना) के प्यार में पड़ने वाली 'तारा शर्मा' की यादगार भूमिका निभाने को लेकर बात की और उससे जुड़ी बातें बताईं। जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ा।