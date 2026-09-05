Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: मिर्जापुर फिल्म ने ओपनिंग पर किया धमाल, हनुमान अंश भी पहुंची 100 करोड़ के करीब

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: सिनेमाघरों में ‘मिर्जापुर द फिल्म’ का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार रिलीज हो गई। इसने पहले ही दिन तूफानी कमाई कर मेकर्स को खुश कर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेशों से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के तमाम अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आइये जानते हैं मिर्जापुर ने पहले दिन किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े और हनुमान अंश के कितनी कमाई की…