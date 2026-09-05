5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: मिर्जापुर फिल्म ने ओपनिंग पर किया धमाल, हनुमान अंश भी पहुंची 100 करोड़ के करीब

Mirzapur Vs Hanuman Ansh: 'मिर्जापुर: द मूवी' ने ओपनिंग पर सैयारा और आवारापन 2 के पहले दिन के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। वहीं, हनुमान अंश भी 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारने वाली है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 05, 2026

Mirzapur The Movie Collection Day 1 beat saiyaara and awarapan 2

मिर्जापुर द फिल्म और हनुमान अंश ने की शुक्रवार को शानदार कमाई (Photo Source- Twitter/@Mrjaat0007)

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: सिनेमाघरों में ‘मिर्जापुर द फिल्म’ का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार रिलीज हो गई। इसने पहले ही दिन तूफानी कमाई कर मेकर्स को खुश कर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक संदेशों से प्रेरित फिल्म 'हनुमान अंश' भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के तमाम अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है। आइये जानते हैं मिर्जापुर ने पहले दिन किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े और हनुमान अंश के कितनी कमाई की…

'मिर्जापुर द फिल्म' ने ओपनिंग पर कितना कलेक्शन किया?

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स के बीच इस बात को लेकर काफी असमंजस था कि क्या लोग ओटीटी पर हिट रही वेब सीरीज को देखने के लिए क्या थिएटर्स तक आएंगे और जेब से पैसे खर्च करेंगे? लेकिन पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित) और दिव्येंदु शर्मा (मुन्ना भैया) की तिकड़ी ने इन सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया है।

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने अपने ओपनिंग डे पर 24.78 करोड़ रुपये का ऑल-इंडिया नेट कलेक्शन किया है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने अकेले 24.60 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया, जबकि तेलुगु से 15 लाख रुपये की कमाई की है।

पहले ही दिन लगभग 25 करोड़ की ऐतिहासिक ओपनिंग लेकर इस फिल्म ने 'सैयारा' (21.50 करोड़) और 'आवारापन 2' (22 करोड़) जैसी बड़ी फिल्मों के फर्स्ट डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और हनुमान अंश को भी पछाड़ दिया है। इस शानदार प्रदर्शन ने पंकज त्रिपाठी और अली फजल जैसे अभिनेताओं को सीधे बॉलीवुड के टॉप ए-लिस्ट स्टार्स के क्लब में लाकर खड़ा कर दिया है।

'हनुमान अंश' ने 29वें दिन कितना किया कलेक्शन?

दूसरी तरफ, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी कम बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' का चमत्कार भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीम करोली बाबा पर आधारित इस भक्तिमय फिल्म ने शुरुआती दो हफ्तों में बेहद सुस्त कलेक्शन किया था, लेकिन तीसरे हफ्ते से फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हर कोई दंग रह गया।

'मिर्जापुर: द मूवी' जैसी बड़ी और हिंसक थ्रिलर फिल्म की रिलीज के बावजूद 'हनुमान अंश' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। रिलीज के 29वें दिन यानी 5वें शुक्रवार को भी फिल्म ने 10 करोड़ रुपये की बंपर कमाई कर डाली। जहां सिनेमाघरों में दर्शकों की ऑक्यूपेंसी 47 प्रतिशत दर्ज की गई।

हनुमान अंश पहुंची 100 करोड़ के करीब

'हनुमान अंश' का भारत में कुल नेट कलेक्शन अब 82.88 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 97.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह फिल्म महज 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में तैयार की गई थी। अब यह फिल्म घरेलू और वर्ल्डवाइड स्तर पर बेहद जल्द 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करने वाली है। वीकेंड पर दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन में भारी उछाल आने की पूरी उम्मीद है।

ट्रेन का रुकना और जीभ पर सरसों का उगना! फिल्म ‘हनुमान अंश’ में दिखाई दिए ये 5 चमत्कार

ये भी पढ़ें
film Hanuman Ansh these 5 miracles seen

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 07:22 am

Published on:

05 Sept 2026 07:11 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: मिर्जापुर फिल्म ने ओपनिंग पर किया धमाल, हनुमान अंश भी पहुंची 100 करोड़ के करीब

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेनोपॉज पर 42 की श्रेया घोषाल ने दिया बयान, सिंगर बोलीं- ये नेचर का हिस्सा है, होना ही है

Shreya Ghoshal On Menopause
बॉलीवुड

ट्रेन में पहली बार श्रेया घोषाल को आए पीरियड, सिंगर ने कास्टिंग काउच पर भी किया खुलासा

Shreya Ghoshal First Period
बॉलीवुड

17 थप्पड़ खाने के बाद आमिर खान का सूजा गाल, अक्षय खन्ना के साथ फिल्म ‘दिल चाहता है’ से जुड़ा है किस्सा

Aamir Khan-Akshaye Khanna Dil Chahta Hai
बॉलीवुड

‘बेटे की उम्र के लड़के के साथ डांस कर रहीं’, गोविंदा संग विवाद के बीच सुनीता आहूजा के वायरल वीडियो पर उठे सवाल

Sunita Ahuja-Govinda Controversy
बॉलीवुड

स्वरा भास्कर जौहर विवाद: मैथिली ठाकुर से लेकर महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने दिया बयान, बोले- ये आदर्श लोग नहीं

Maithili Thakur Mahamandaleshwar maharaj on Swara Bhasker Jauhar dispute:
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.