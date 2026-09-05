‘मेरी बेटियों का कोई धर्म नहीं’ अभिनेता अमीन हाजी ने अपनी लव स्टोरी पर किया खुलासा, बोले- दोस्तों ने दी थी चेतावनी

Amin Hajee On British Lagaan co-actor Love Story: साल 2001 की ऐतिहासिक फिल्म 'लगान' में अपने शांत और असरदार किरदार 'बाघा' से घर-घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता अमीन हाजी अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने रिश्ते और अपनी बेटियों के धर्म को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे लगान के सेट पर ही उनकी ब्रिटिश स्टार शार्लोट व्हिटबी-कोल संग लव स्टोरी शुरू हुई थी। जिसे लेकर उन्हें कई चेतावनी भी मिली थीं।