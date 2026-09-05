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‘मेरी अजीबो-गरीब फोटोज ली गईं, बेटी देवी के जन्म के बाद बॉडी-शेमिंग पर छलका बिपाशा बसु का दर्द

Bipasha Basu Body Shaming: बिपाशा बसु ने बेटी देवी बसु सिंह ग्रोवर को जन्म देने के बाद हुई जबरदस्त बॉडी-शेमिंग के बारे में बात की। महिलाओं के शरीर को लेकर होने वाली इस तरह की टीका-टिप्पणी को काफी अजीब बताते हुए, एक्ट्रेस ने मांओं पर तुरंत पहले जैसी शेप में आने के दबाव पर जोर दिया।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 05, 2026

Bipasha Basu Body Shaming

बिपाशा बसु ने बेटी के जन्म के बाद हुए हुई बॉडी-शेमिंग को किया याद किया। (फोटो सोर्स: instagram- bipashabasu)

Bipasha Basu Body Shaming: एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने 2022 में पति करण सिंह ग्रोवर के साथ अपनी बेटी देवी बसु सिंह ग्रोवर के जन्म के बाद झेली गई बॉडी-शेमिंग और ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की। 47 साल की एक्ट्रेस ने महिलाओं, खासकर मांओं पर पड़ने वाले उस दबाव के बारे में खुलकर बात की, जिसमें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनसे पहले जैसी बॉडी शेप में आने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हर महिला का शरीर अलग होता है और मां बनने के बाद खुद को समय देना जरूरी है।

बिपाशा बसु ने बेटी के जन्म के बाद हुई बॉडी-शेमिंग को याद किया

बिपाशा ने 'एले इंडिया' से बातचीत के दौरान, "महिलाओं के शरीर को लेकर बात करना आज भी काफी अजीब है। जैसे कोई जादू हो, बच्चे को जन्म देने के बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 40 की उम्र में भी 20 की उम्र वाली बॉडी शेप में आ जाएं। जो उम्मीद 20 साल की लड़की से की जाती है, वही 40 साल की महिला से भी की जाती है।"

'बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना किया'

इसके अलावा, एक्ट्रेस ने कहा कि जो महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद जल्दी "पहले जैसी शेप में नहीं आतीं", उन्हें अक्सर बुरी तरह ट्रोल किया जाता है। उन्होंने इस आलोचना को "बहुत ही बेरहम" बताया और कहा कि बेटी देवी के जन्म के बाद उन्होंने खुद इसका अनुभव किया। बिपाशा ने कहा कि उस दौरान उन्हें "बहुत ज्यादा ट्रोलिंग" का सामना करना पड़ा।

'पैपराजी ने मेरी 'बहुत अजीब' फोटोज लीं'

आगे बिपाशा बसु ने बताया कि उस समय कुछ पैपराजी फोटोग्राफरों ने उनकी बहुत ही अजीब फोटोज खींची थीं। उन्होंने कहा कि लोग यह नहीं समझते कि मां बनने के बाद एक महिला को बच्चे की देखभाल के साथ अपनी पर्सनल लाइफ, रूटीन और कई तरह के दूसरे दबावों को भी संभालना पड़ता है।

एक्ट्रेस ने नई मांओं से की जाने वाली असाधारण उम्मीदों पर जोर देते हुए कहा, "किसी को असल में परवाह नहीं होती। हर कोई बस उम्मीद करता है कि आप तुरंत पहले जैसी शेप में आ जाएं।"

इतनी नेगेटिविटी के बावजूद, बिपाशा ने कहा कि वो काफी आत्मविश्वासी हैं और लोगों की राय को अपनी पसंद और नापसंद पर हावी नहीं होने देतीं। वो अपनी जिंदगी और जर्नी को अच्छे से जानती हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी मेहनत की अहमियत को बखूबी समझती हैं।

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Updated on:

05 Sept 2026 03:55 pm

Published on:

05 Sept 2026 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मेरी अजीबो-गरीब फोटोज ली गईं, बेटी देवी के जन्म के बाद बॉडी-शेमिंग पर छलका बिपाशा बसु का दर्द

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