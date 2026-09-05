‘मेरी अजीबो-गरीब फोटोज ली गईं, बेटी देवी के जन्म के बाद बॉडी-शेमिंग पर छलका बिपाशा बसु का दर्द

Bipasha Basu Body Shaming: एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने 2022 में पति करण सिंह ग्रोवर के साथ अपनी बेटी देवी बसु सिंह ग्रोवर के जन्म के बाद झेली गई बॉडी-शेमिंग और ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की। 47 साल की एक्ट्रेस ने महिलाओं, खासकर मांओं पर पड़ने वाले उस दबाव के बारे में खुलकर बात की, जिसमें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनसे पहले जैसी बॉडी शेप में आने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हर महिला का शरीर अलग होता है और मां बनने के बाद खुद को समय देना जरूरी है।