11 साल बाद फिल्मों में वापसी करेंगी बिपाशा बसु, कमबैक करने पर दिया ये बयान

बिपाशा बसु ने रैंप पर वॉक करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फैंस को बताया कि वो जल्द ही बॉलीवुड में वापसी करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में काम करने के लिए एकदम तैयार हूं अब। साथ ही उन्होंने शादी और गृहस्त जीवन के बारे में बात करते हुए बताया कि ये वक्त भी उनके लिए काफी खास रहा है। उन्होंने अपने मातृत्व और शादीशुदा जिंदगी को काफी एन्जॉय किया और अब अपने फैंस के लिए वो वापसी करने के एकदम तैयार हैं।