‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई से डरीं एकता कपूर? ‘भूत बंगला’ की रिलीज में देरी को लेकर दिया बयान

हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान एकता कपूर ने कहा कि उनकी फिल्म की रिलीज डेट बदलने का फैसला किसी कॉम्पीटिशन के कारण नहीं लिया गया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में स्वस्थ माहौल बनाए रखना जरूरी है और किसी भी फिल्म की सफलता से दूसरी फिल्म का नुकसान जरूरी नहीं होता। उनके मुताबिक, अगर कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक संकेत होता है।