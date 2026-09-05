‘मैं पठान हूं, गोली मारनी है तो मार दो,’ जब अंडरवर्ल्ड की धमकियों के आगे नहीं झुके शाहरुख खान

फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने भी अपनी किताब 'किंग ऑफ बॉलीवुड: शाहरुख खान एंड द सिडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा' में शाहरुख खान और अंडरवर्ल्ड के आपने- सामने आने का जिक्र किया है। उन्होंने अबू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील जैसे गैंगस्टर्स के साथ उनके टकराव के बारे में लिखा है। चोपड़ा के अनुसार, शाहरुख की सुरक्षा को लेकर चिंताएं 1993 में शुरू हुईं, जब वो महेश भट्ट की फिल्म 'डुप्लिकेट' पर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अधिकारी राकेश मारिया, जो 1993 के मुंबई धमाकों की जांच में शामिल थे, ने कथित तौर पर भट्ट को एक्टर की जान को हो सकने वाले खतरे के बारे में आगाह किया था। इसके बाद शाहरुख को एक पर्सनल बॉडीगार्ड दिया गया।