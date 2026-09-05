‘मैं पठान हूं, गोली मारनी है तो मार दो,’ जब अंडरवर्ल्ड की धमकियों के आगे नहीं झुके शाहरुख खान

अंडरवर्ल्ड ने दी थी शाहरुख खान को धमकी। (फोटो सोर्स: IMDb)
Shah Rukh Khan Received Underworld Threats: बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान देश और दुनिया में उस समय मशहूर हुए जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया था। ये वो दौर था जब फिल्म स्टार्स को अक्सर धमकियां और तरह-तरह मांगें झेलनी पड़ती थीं, और खान भी इससे अछूते नहीं थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में, फिल्ममेकर संजय गुप्ता ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि कैसे शाहरुख ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उनसे कहा कि अगर वे चाहें तो "बस मुझे गोली मार दें।"
'हुसैन जैदी फाइल्स' पॉडकास्ट के दौरान, संजय गुप्ता ने बताया, "फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें जब धमकी दी गई, तो उन्होंने कहा, 'मैं कभी भी वह फिल्म या शो नहीं करूंगा, मैं एक पठान हूं, अगर आप चाहें तो बस मुझे गोली मार दें'। मैं आपसे डरता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा और आपके लिए शो नहीं करूंगा। उन्होंने असल में उनका सम्मान हासिल किया। उन्हें भी लगा होगा कि कम से कम एक व्यक्ति तो है…"। हालांकि, इन घटनाओं के बाद शाहरुख तीन साल तक कड़ी सुरक्षा और पुलिस प्रोटेक्शन के साये में रहे।
कॉमेडियन और एक्ट्रेस रूबी वैक्स के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, शाहरुख खान ने 90 के दशक में मिली धमकियों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा, "वे एक सिस्टम बनाते थे और कहते थे कि आपको यह करना है। हो सकता है कि मैं उनके आगे न झुकूं, लेकिन फिर वे आपको गोली मार देते हैं। इसलिए, कभी-कभी फिल्म करना ही बेहतर होता है।"
वैक्स ने आगे पूछा, "क्या आप सच में कह रहे हैं कि कोई आपको फोन करता है और कहता है कि मेरी फिल्म में काम करो वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा?" एक्टर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, "इतने अच्छे तरीके से नहीं, जितना आप कह रही हैं।"
उन्होंने आगे बताया कि क्यों बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के लिए आसान टारगेट था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी जान से मारने की धमकियां मिली हैं, तो एक्टर ने कहा, "हां, कई बार… तीन साल तक मेरे पास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी।"
फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने भी अपनी किताब 'किंग ऑफ बॉलीवुड: शाहरुख खान एंड द सिडक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा' में शाहरुख खान और अंडरवर्ल्ड के आपने- सामने आने का जिक्र किया है। उन्होंने अबू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील जैसे गैंगस्टर्स के साथ उनके टकराव के बारे में लिखा है। चोपड़ा के अनुसार, शाहरुख की सुरक्षा को लेकर चिंताएं 1993 में शुरू हुईं, जब वो महेश भट्ट की फिल्म 'डुप्लिकेट' पर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अधिकारी राकेश मारिया, जो 1993 के मुंबई धमाकों की जांच में शामिल थे, ने कथित तौर पर भट्ट को एक्टर की जान को हो सकने वाले खतरे के बारे में आगाह किया था। इसके बाद शाहरुख को एक पर्सनल बॉडीगार्ड दिया गया।
चोपड़ा ने एक घटना को भी याद किया जब शाहरुख को अबू सलेम का सीधा फोन आया था। गैंगस्टर ने कथित तौर पर एक्टर को इसलिए बुरा-भला कहा क्योंकि उन्होंने सलेम के करीबी प्रोड्यूसर की फ़िल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि, शाहरुख कथित तौर पर "परेशान और डरे हुए" थे, लेकिन बातचीत के दौरान वह शांत रहे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। जब सलेम ने उन्हें एक खास फिल्म स्वीकार करने के लिए दबाव डालना जारी रखा, तो चोपड़ा के अनुसार, शाहरुख ने उनसे कहा, "मैं तुम्हें यह नहीं बताता कि किसे गोली मारनी है, इसलिए मुझे यह मत बताओ कि कौन सी फिल्म करनी है।"
अपनी आत्मकथा 'एन अनसूटेबल बॉय' में फिल्ममेकर करण जौहर ने भी इस बारे में बात की थी कि शाहरुख कितने कॉन्फिडेंट थे, जब करण को अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' की रिलीज से पहले अंडरवर्ल्ड से इसी तरह की धमकियां मिली थीं। जौहर के अनुसार, शाहरुख धमकियों से डरने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लिखा, "शाहरुख ने कहा, 'क्या बकवास है!' वह अंदर गए और मुझे बाहर खींच लाए। उन्होंने कहा, 'मैं तुम्हारे सामने यहां खड़ा हूं। देखते हैं तुम्हें कौन गोली मारता है। मैं यहीं खड़ा हूं।'
जौहर ने याद किया कि शाहरुख ने तब अपनी मां को भरोसा दिलाते हुए कहा था, "मैं पठान हूं। मेरा कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारे बेटे का भी कुछ नहीं होगा। वह मेरे भाई जैसा है। कुछ नहीं होगा।"
फराह खान ने भी रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में इस पर बात की थी।
बॉलीवुड और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बीच संबंध दशकों से रहे हैं, लेकिन 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक में यह संबंध खास तौर पर सामने आए, जब अंडरवर्ल्ड की फाइनेंसिंग, फिल्मों में दखलअंदाजी और एक्टर्स को डराने-धमकाने के आरोप लगे। 1997 में म्यूजिक किंग गुलशन कुमार की हत्या ने इंडस्ट्री के सामने मौजूद खतरों को और उजागर कर दिया। 2001 में 'चोरी चोरी चुपके चुपके' मामले के बाद इस गठजोड़ की और ज्यादा जांच-पड़ताल हुई; इस मामले में फाइनेंसर भरत शाह और प्रोड्यूसर नाजिम रिजवी को गैंगस्टर छोटा शकील से कथित संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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