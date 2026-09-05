‘यह हलवा नहीं, भोग है समझे’, जन्माष्टमी के भोग बनाने पर ट्रोल हुईं कंगना रनौत, अब यूजर्स को दिया करारा जवाब

यूजर के कमेंट पर कंगना ने सफाई देते हुए बताया कि वह हलवा नहीं, बल्कि भोग तैयार कर रही थीं। उन्होंने समझाया कि इस डिश को बनाने के लिए कई चीजें अलग-अलग तैयार की जाती हैं और बाद में एक साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे जमने के लिए रखा जाता है और फिर टुकड़ों में काटा जाता है। बता दें, कंगना ने ट्रोल को जवाब देते हुए कहा, 'यह हलवा नहीं, भोग है। कई चीजें अलग से तैयार की जाती हैं और फिर इस फेज में सभी को मिलाया जाता है।'