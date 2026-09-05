‘तरक्की करनी है तो भगवान राम की शरण में आओ’, गोविंदा ने Gen Z को दिया खास मैसेज, बोले- ‘बड़ों का सम्मान करो’

बता दें, दिग्गज एक्टर गोविंदा जल्द ही रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 के लिए अप्रोच किया गया है और शो के मेकर्स के साथ उनकी बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। अगर डील फाइनल होती है तो यह पहली बार होगा, जब गोविंदा किसी रियलिटी टीवी शो में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे। हालांकि, गोविंदा या शो के मेकर्स की तरफ से अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।