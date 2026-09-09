Bombay High Court: कौन है बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी? इलाहाबाद HC से है खास नाता

Bombay High Court New Chief Justice: वरिष्ठ न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज (9 सितंबर) बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। जस्टिस त्रिपाठी का न्यायिक और कानूनी करियर तीन दशक से अधिक का है।