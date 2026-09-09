‘देश भक्ति याद है, पर देश नहीं’, इंडिया-पाकिस्तान के बीच फंसे आयुष्मान खुराना, ‘उड़ता तीर’ का पोस्टर हुआ रिलीज

Udta Teer First Poster: आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म ‘उड़ता तीर’ का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है और इसे देखकर फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। पोस्टर में आयुष्मान एक झूले पर आराम करते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान के निशान दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर की सबसे दिलचस्प बात इसकी टैगलाइन है- ‘देश भक्ति याद है, पर देश नहीं।’