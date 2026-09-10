AI ने नेताओं को बना दिया 80s का बॉलीवुड हीरो! पीयूष गोयल से राहुल गांधी तक, रेट्रो अवतार देख चौंका इंटरनेट

कांग्रेस सेवादल विंग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का AI से तैयार रेट्रो पोर्ट्रेट शेयर किया। इस तरह अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेता एक ही सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बनते नजर आए। हालांकि, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस ट्रेंड के लिए AI का सहारा नहीं लिया। उन्होंने X पर लिखा कि AI की वजह से लगता है कि 80 का दशक वापस आ गया है और उन्होंने इस ट्रेंड में "पुराने तरीके" से शामिल होने का फैसला किया।