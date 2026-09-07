Mumbai Local Train: सेंट्रल लाइन पर 5 घंटे का नाइट ब्लॉक, कल्याण-वासिंद के बीच रद्द रहेंगी लोकल ट्रेनें, देखें पूरा टाइमटेबल

Central Line Night Block Mumbai: मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे की नॉर्थ-ईस्ट लाइन पर कल्याण और वासिंद के बीच 7/8 सितंबर और 8/9 सितंबर की मध्यरात्रि को नाइट ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक हर रात रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके चलते कल्याण, टिटवाला, कसारा और आसपास के यात्रियों को लोकल ट्रेन सेवाओं में बदलाव और रद्दीकरण का सामना करना पड़ेगा।