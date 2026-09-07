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Mumbai Local Train: सेंट्रल लाइन पर 5 घंटे का नाइट ब्लॉक, कल्याण-वासिंद के बीच रद्द रहेंगी लोकल ट्रेनें, देखें पूरा टाइमटेबल

Mumbai Local Train: मध्य रेलवे (Central Railway) के कल्याण और वासिंद स्टेशनों के बीच विशेष दो रातों का नाइट ब्लॉक होने वाला है। इस ब्लॉक के कारण 5 घंटे तक टिटवाला से कसारा के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 07, 2026

Mumbai Local train Update

मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट (Photo: IANS)

Central Line Night Block Mumbai: मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल रेलवे की नॉर्थ-ईस्ट लाइन पर कल्याण और वासिंद के बीच 7/8 सितंबर और 8/9 सितंबर की मध्यरात्रि को नाइट ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक हर रात रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके चलते कल्याण, टिटवाला, कसारा और आसपास के यात्रियों को लोकल ट्रेन सेवाओं में बदलाव और रद्दीकरण का सामना करना पड़ेगा।

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कल्याण और वासिंद के बीच अप और डाउन नॉर्थ-ईस्ट लाइन पर ब्लॉक रहेगा। हालांकि, सभी क्रॉसओवर प्वाइंट इस ब्लॉक से बाहर रहेंगे।

टिटवाला-कसारा के बीच लोकल सेवा उपलब्ध नहीं

ब्लॉक के दौरान टिटवाला और कसारा के बीच उपनगरीय लोकल सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ लोकल को बीच के स्टेशनों से ही समाप्त या शुरू किया जाएगा।

डाउन दिशा की इन सेवाओं को रद्द किया गया-

CSMT-टिटवाला लोकल
CSMT से रात 10:00 बजे और 10:50 बजे रवाना होने वाली लोकल।

CSMT-कुर्ला लोकल
CSMT से 10:00 बजे और 20:41 बजे रवाना होने वाली सेवाएं।

CSMT-कसारा लोकल
CSMT से रात 10:47 बजे और 00:08 बजे रवाना होने वाली लोकल।

CSMT-ठाणे लोकल
CSMT से 08:08 बजे रवाना होने वाली सेवा।

ठाणे-टिटवाला लोकल
ठाणे से सुबह 05:35 बजे रवाना होने वाली लोकल।

कुर्ला-कल्याण लोकल
कुर्ला से 17:59 बजे रवाना होने वाली लोकल।

अप दिशा की ये लोकल भी रद्द

टिटवाला-CSMT लोकल
टिटवाला से 06:13 बजे, 21:00 बजे और 22:06 बजे रवाना होने वाली सेवाएं।

ठाणे-CSMT लोकल
ठाणे से 09:08 बजे रवाना होने वाली लोकल।

कल्याण-CSMT लोकल
कल्याण से 19:02 बजे रवाना होने वाली सेवा।

कसारा-CSMT लोकल
कसारा से सुबह 03:51 बजे रवाना होने वाली लोकल।

टिटवाला-परेल लोकल
टिटवाला से 08:09 बजे रवाना होने वाली सेवा।

ये लोकल ट्रेनें ठाणे तक ही चलेंगी

नाइट ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों को उनके नियमित गंतव्य तक नहीं चलाया जाएगा।

CSMT से रात 23:16 बजे और 23:42 बजे रवाना होने वाली CSMT-टिटवाला लोकल ठाणे तक ही चलेंगी।

वहीं, टिटवाला से 03:56 बजे और 04:32 बजे रवाना होने वाली CSMT लोकल ठाणे से क्रमशः 04:44 बजे और 05:19 बजे शुरू होंगी।

ब्लॉक से पहले और बाद की आखिरी-पहली लोकल का समय

रेलवे ने यात्रियों के लिए ब्लॉक से पहले और बाद में चलने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं के समय भी जारी किए हैं।

कसारा के लिए डाउन लाइन की आखिरी लोकल CSMT से रात 21:32 बजे रवाना होगी।

टिटवाला के लिए डाउन लाइन की आखिरी लोकल CSMT से रात 21:20 बजे रवाना होगी।

वहीं, अप नॉर्थ-ईस्ट लाइन पर CSMT के लिए कसारा से आखिरी लोकल 22:00 बजे और ठाणे के लिए असंगाांव से आखिरी लोकल 23:08 बजे रवाना होगी।

ब्लॉक के बाद कसारा के लिए पहली डाउन लोकल CSMT से सुबह 04:19 बजे रवाना होगी।

CSMT के लिए पहली अप लोकल कसारा से 04:59 बजे और टिटवाला से 05:11 बजे रवाना होगी।

7 से 9 सितंबर तक दिन में भी कई लोकल ट्रेनों पर असर

नाइट ब्लॉक के अलावा 7 सितंबर से 9 सितंबर 2026 तक कुछ उपनगरीय सेवाओं को उनके नियमित गंतव्य के बजाय ठाणे या कल्याण तक ही चलाया जाएगा।

ठाणे तक चलेंगी ये डाउन लोकल

CSMT से 06:30 बजे रवाना होने वाली CSMT-टिटवाला AC लोकल और दादर से 15:33 बजे रवाना होने वाली दादर-टिटवाला AC सेवा ठाणे तक चलेगी।

इसके अलावा CSMT से 11:24 बजे और 13:42 बजे रवाना होने वाली CSMT-टिटवाला लोकल भी ठाणे तक ही चलेगी।

CSMT से 23:42 बजे रवाना होने वाली लोकल भी 7 से 8 सितंबर के दौरान ठाणे तक ही चलेगी।

कुछ लोकल कल्याण तक ही चलेंगी

CSMT से 09:27 बजे और 19:46 बजे रवाना होने वाली CSMT-टिटवाला लोकल कल्याण तक चलेगी।

अप दिशा में ठाणे से शुरू होंगी ये लोकल

टिटवाला-CSMT AC लोकल की 09:22 बजे और 17:24 बजे वाली सेवाएं ठाणे से चलेंगी।

टिटवाला-CSMT लोकल की 07:33 बजे, 13:08 बजे और 16:23 बजे वाली सेवाएं भी ठाणे से शुरू होंगी।

ये सेवाएं कल्याण से शुरू होंगी

टिटवाला-CSMT लोकल की 04:48 बजे वाली सेवा 7 से 8 सितंबर के दौरान कल्याण से शुरू होगी।

इसके अलावा 10:36 बजे और 20:55 बजे वाली टिटवाला-CSMT लोकल भी कल्याण से चलेगी।

Mumbai Local: पश्चिम रेलवे का नया टाइमटेबल 1 सितंबर से लागू, 6 नई लोकल ट्रेनें होंगी शुरू, AC लोकल भी बढ़ीं

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Mumbai AC Local Train update

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Updated on:

07 Sept 2026 05:40 pm

Published on:

07 Sept 2026 05:35 pm

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