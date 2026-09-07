Maharashtra: गोविंदाओं के इलाज-बिल को लेकर विवाद के बाद अस्पताल में हंगामा, शिवसेना नेता राहुल घराट गिरफ्तार

घायल गोविंदाओं ने आरोप लगाया था कि अस्पताल प्रबंधन उन पर सीटी स्कैन कराने का दबाव बना रहा था और इलाज के नाम पर अधिक रकम वसूलने की कोशिश की जा रही थी। इन आरोपों के बाद शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देर रात अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि वहां हंगामा किया गया और अस्पताल के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। यह भी आरोप है कि गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती गोविंदाओं की नसों से लगी ड्रिप निकाल दी गई और उन्हें अस्पताल से बाहर ले जाया गया।