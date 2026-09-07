रेणुकास्वामी मर्डर केस में फिर बढ़ी दर्शन की मुश्किलें? एक्टर ने HC में दाखिल की नई याचिका, जानिए क्या है मांग

Darshan High Court Petition: कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा ने रेणुकास्वामी मर्डर केस की सुनवाई के दौरान फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश होने की मांग को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेंगलुरु की ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। अब दर्शन ने 59वें सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट (CCH) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।