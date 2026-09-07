राखी सावंत की ‘बकवास बातों’ पर भड़कीं ‘मर्डर’ एक्ट्रेस सुरभि वंजारा, IGL का VIDEO वायरल

सुरभि वंजारा को उनके शुरुआती कामों में शबनम सैयद के नाम से भी जाना जाता था। उनके कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट इसी नाम से दर्ज हैं। आईएमडीबी पर उनका नाम सुरभि वंजारा है और वहां अगस्त 2011 में सौरभ एम. वंजारा से उनकी शादी का रिकॉर्ड भी दर्ज है। टेलीविजन पर सुरभि ‘मिली’, ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’, ‘हिटलर दीदी’और ‘कुबूल है’ जैसे शोज में काम कर चुकी हैं। ‘कुबूल है’ में उन्होंने शिरीन राशिद अहमद खान का किरदार निभाया था।