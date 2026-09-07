सलमान-ट्विंकल के बाद अब प्रीति जिंटा भी हुईं तुकाराम मुंडे की फैन? मुंबई में दिखा खास अंदाज

Preity Zinta Viral Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ एक खास टी-शर्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस हाल ही में मुंबई में कैजुअल अंदाज में नजर आईं, लेकिन उनके आउटफिट से ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी टी-शर्ट पर लिखे मैसेज ने खींचा। प्रीति ने ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर 'टीम तुकाराम मुंडे' लिखा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक को लेकर चर्चा करने लगे।