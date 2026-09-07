सलमान-ट्विंकल के बाद अब प्रीति जिंटा भी हुईं तुकाराम मुंडे की फैन? मुंबई में दिखा खास अंदाज

प्रीति जिंटा का मुंबई में दिखा खास अंदाज (सोर्स: Instagram-sujeetandia)
Preity Zinta Viral Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ एक खास टी-शर्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं। एक्ट्रेस हाल ही में मुंबई में कैजुअल अंदाज में नजर आईं, लेकिन उनके आउटफिट से ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी टी-शर्ट पर लिखे मैसेज ने खींचा। प्रीति ने ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर 'टीम तुकाराम मुंडे' लिखा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक को लेकर चर्चा करने लगे।
मुंबई में बाहर निकलते वक्त प्रीति जिंटा ने ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लू जींस और सफेद स्पोर्ट्स शूज पहने थे। हाथ में घड़ी और खुले बालों के साथ उन्होंने अपना लुक काफी सिंपल रखा था। मिनिमल मेकअप के साथ उनका कैजुअल लुक तो सामान्य था, लेकिन टी-शर्ट पर लिखा 'टीम तुकाराम मुंडे' लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया।
प्रीति की इस टी-शर्ट को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स यह जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर उन्होंने तुकाराम मुंडे के नाम वाली टी-शर्ट क्यों पहनी है। हालांकि, एक्ट्रेस की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है।
तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर हैं। राज्य का FDA खाने-पीने की चीजों, दवाओं और कॉस्मेटिक्स से जुड़े सेफ्टी और नियमों की निगरानी करता है।
मुंडे हाल के दिनों में मुंबई में रेस्टोरेंट और दूसरे फूड बिजनेस के खिलाफ हुई जांच और कार्रवाई को लेकर चर्चा में रहे हैं। इन कार्रवाइयों में साफ-सफाई, खाने के रखरखाव, हाइजीन और फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। कुछ मामलों में लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल किए जाने की बात भी सामने आई।
तुकाराम मुंडे की फूड सेफ्टी मुहिम का जिक्र बॉलीवुड से भी जुड़ा है। ट्विंकल खन्ना ने अपने 'मिसेज फनीबोन्स' कॉलम में मुंडे के फूड सेफ्टी अभियान का मजेदार अंदाज में जिक्र किया था। वहीं, सलमान खान ने भी मजाकिया अंदाज में मुंबई के एक दोस्त के कैफे को फूड सेफ्टी के मानकों को लेकर सावधान करते हुए तुकाराम मुंडे का नाम लिया था।
ऐसे में अब प्रीति जिंटा का 'टीम तुकाराम मुंडे' वाली टी-शर्ट पहनकर मुंबई में नजर आना सोशल मीडिया पर लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहा है। हालांकि, प्रीति ने यह टी-शर्ट किस वजह से पहनी, इसकी पुष्टि उन्होंने खुद नहीं की है।
प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वाइब' को लेकर भी चर्चा में हैं। इसी बीच मुंबई में उनका यह कैजुअल अंदाज सामने आया, जिसने उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
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