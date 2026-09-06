मुंबई में ‘दही हांडी’ की खुशियां मातम में बदलीं! 2 गोविंदाओं ने गंवाई जान, 300 से ज्यादा घायल

Dahi Handi 2026 Mumbai: महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के अवसर पर शनिवार को दही हांडी उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में गोविंदा पथकों ने मानव पिरामिड बनाकर दही हांडी फोड़ी। कई जगह फिल्मी सितारों ने भी समारोह में हिस्सा लिया। हालांकि, उत्सव के बीच कुछ दर्दनाक हादसों ने जश्न का माहौल गमगीन कर दिया। मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में दही हांडी के दौरान दो गोविंदाओं की मौत हो गई, जबकि मुंबई में 306 गोविंदाओं के घायल होने की जानकारी सामने आई है।