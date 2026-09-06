‘हैवान’ में अक्षय कुमार- सैफ अली खान की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया खुलासा, बोले- नए स्टार्स बहुत इनसिक्योर है

Priyadarshan on why Akshay Kumar and Saif Ali Khan in Haiwaan: बॉलीवुड में 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैया' जैसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में देने वाली प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की मशहूर जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कॉमेडी जॉनर से हटकर बनाई जा रही इस फिल्म को लेकर प्रियदर्शन ने कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों इन दोनों स्टार्स को ही कास्ट किया गया...