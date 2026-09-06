6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘हैवान’ में अक्षय कुमार- सैफ अली खान की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया खुलासा, बोले- नए स्टार्स बहुत इनसिक्योर है

Priyadarshan On Haiwaan: फिल्म निर्माता प्रियदर्शन ने अपनी आने वाली फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान को क्यों लिया? इसका जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने नए स्टार्स पर भी बात की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 06, 2026

Priyadarshan on why Akshay Kumar and Saif Ali Khan cast in Haiwaan

प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार-सैफ अली पर दिया बयान (Photo Source- Twitter/@sheetalpal)

Priyadarshan on why Akshay Kumar and Saif Ali Khan in Haiwaan: बॉलीवुड में 'हेरा फेरी', 'गरम मसाला' और 'भूल भुलैया' जैसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में देने वाली प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की मशहूर जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। प्रियदर्शन की आने वाली फिल्म 'हैवान' में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कॉमेडी जॉनर से हटकर बनाई जा रही इस फिल्म को लेकर प्रियदर्शन ने कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों इन दोनों स्टार्स को ही कास्ट किया गया...

अक्षय कुमार को लेकर प्रियदर्शन ने क्या कहा?

प्रियदर्शन ने अलग राह चुनने और गंभीर जॉनर पर फिल्म बनाने के बारे में बात करते हुए कहा कि फिल्मों में दोहराव नहीं होना चाहिए। अक्षय कुमार की काबिलियत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'पैडमैन' और 'रुस्तम' जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि अक्षय सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं हैं।

प्रियदर्शन ने बताया "मैंने अक्षय के साथ इस जॉनर की फिल्म करने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन खुद अक्षय ने मुझसे कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी किसी साइको यानी मानसिक रूप से अस्थिर का किरदार नहीं निभाया है। पहले मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वह इस रोल को लेकर गंभीर हैं, तो हमने इस पर काम शुरू किया।"

"आज के नए स्टार्स बहुत असुरक्षित है"

वहीं, आज के दौर में अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे दो बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ कास्ट करने पर प्रियदर्शन ने इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई भी बयां की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में दो बड़े अभिनेताओं को एक साथ लाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी के कलाकार बेहद इनसिक्योर हैं।

प्रियदर्शन ने बेबाकी से कहा, "मैंने पहले भी अक्षय और गोविंदा, या अजय देवगन और अक्षय खन्ना के साथ काम किया है। उनके बीच कभी कोई ईगो नहीं था। दोनों जानते थे कि उनकी भूमिकाएं मजबूत हैं। लेकिन नई पीढ़ी बहुत असुरक्षित है। वह हमेशा यह जानने में लगे रहते हैं कि दूसरा कलाकार क्या कर रहा है, बजाय इसके कि वह खुद क्या कर रहे हैं।"

'कॉमेडी किंग' की छवि तोड़ने की कोशिश

'हैवान' अक्षय और प्रियदर्शन की एक साथ नौवीं फिल्म है। अपने रिश्ते पर बोलते हुए निर्देशक ने कहा कि यह पूरी तरह से एक-दूसरे पर अटूट विश्वास का नतीजा है। अक्षय सेट पर सीधे आकर पूछते हैं कि क्या करना है और मुझ पर भरोसा जताते हैं।

प्रियदर्शन ने माना कि 'हेरा फेरी' (2000) के बाद उन पर 'कॉमेडी डायरेक्टर' का ठप्पा लग गया था, जिसे वे अब तोडना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हैवान' केवल एक डार्क फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें परिवार के लिए इमोशन और हल्के-फुल्के हँसी के पल भी मौजूद हैं।

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 1: मिर्जापुर फिल्म ने ओपनिंग पर किया धमाल, हनुमान अंश भी पहुंची 100 करोड़ के करीब

ये भी पढ़ें
Mirzapur The Movie Collection Day 1 beat saiyaara and awarapan 2

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2026 09:36 am

Published on:

06 Sept 2026 09:29 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हैवान’ में अक्षय कुमार- सैफ अली खान की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया खुलासा, बोले- नए स्टार्स बहुत इनसिक्योर है

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सुनीता आहूजा संग विवाद के बीच गोविंदा का बड़ा बयान, बोले- बहुत सी बातें लिखी गईं, माई से प्रार्थना है कि सब साफ हो

Govinda big statement Amid Sunita Ahuja Cheating Claims
बॉलीवुड

ईशा रिखी ने तलाक के बाद बताया क्यों छुपाकर रखी थी बादशाह संग शादी की खबर? बोलीं- मैं तमाशा नहीं बनना चाहती थी

Isha Rikhi reason reveals why hide marriage with Badshah after Divorce
बॉलीवुड

बादशाह संग तलाक के 5 दिन बाद ईशा रिखी ने तोड़ी चुप्पी, शादी टूटने पर बोलीं- मुझे धोखा महसूस हुआ

Isha Rikhi broke silence Divorce with Badshah after 5 days cheating
बॉलीवुड

‘मेरी बेटियों का कोई धर्म नहीं’ अभिनेता अमीन हाजी ने अपनी लव स्टोरी पर किया खुलासा, बोले- दोस्तों ने दी थी चेतावनी

Amin Hajee says my daughter have no religion friends had warned me
बॉलीवुड

‘अनुभव अच्छा था’ कम उम्र के लड़के से प्यार पर डिंपल कपाड़िया ने कही दिल की बात, सुनाया ‘दिल चाहता है’ का किस्सा

Dimple Kapadia On Dil Chahta Hai Romanced A Younger Guy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.