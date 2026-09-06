‘मुझे नहीं लगता कि भगवान को फर्क पड़ता है’ कलावा विवाद पर महीनों बाद छलका अपूर्वा मखीजा का दर्द, बोलीं- मेरी जिंदगी बदल गई

वीडियो में अपने उस कदम की वजह समझाते हुए अपूर्वा ने कहा, “मैंने कलावा काटने से पहले ज्यादा सोचा-विचारा नहीं किया था। मुझे लगा कि यह मेरी तस्वीरों के लुक में बाधा बन रहा है। भगवान के साथ मेरा रिश्ता अभी नया-नया है। मैंने हाल ही में ईश्वर में विश्वास करना शुरू किया है, जिससे मुझे काफी मानसिक शांति मिलती है। लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर के साथ कोई सख्त नियम नहीं जुड़े होते और भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कोई धागा काट दिया या नहीं।"