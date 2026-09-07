रिलीफ अस्पताल विवाद में नया मोड़: ‘मामूली चोट पर ICU में रखा’, घायल गोविंदा ने दर्ज कराई शिकायत, डायरेक्टर ने आरोपों को किया खारिज

पालघर पुलिस के पुलिस निरीक्षक किशोर मनभाव के मुताबिक, दही हांडी उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा घायल हुए थे और उन्हें पालघर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद मेडिकल बिल को लेकर शिवसेना पदाधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन के बीच बातचीत चल रही थी। पुलिस निरीक्षक ने कहा, "दही हांडी कार्यक्रम के दौरान कुछ गोविंदा घायल हुए थे। उन्हें पालघर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल बिल को लेकर शिवसेना पदाधिकारियों और अस्पताल प्रबंधन के बीच चर्चा चल रही थी। इसी दौरान विवाद हो गया। शिवसेना पदाधिकारियों ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट की और धमकी दी। वह घायल गोविंदाओं को अस्पताल से ले गए। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत के आधार पर पालघर पुलिस थाने में 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर होगी।"