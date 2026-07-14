कम नहीं हो रही हेकड़ी! डॉक्टरों को पीटने वाले शिवसेना पार्षद ने मांगी बेल, कहा- मैं तो सिर्फ जनता की मदद कर रहा था

KDMC Dombivli hospital doctor assault case: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित केडीएमसी (KDMC) के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों से कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि उनकी डॉक्टरों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अस्पताल पहुंचे नागरिक की मदद करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप किया था। वहीं, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी हवाला देते हुए बताया कि उनकी केवल एक ही किडनी है और वह हाई ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं।