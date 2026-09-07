‘AI हमारे दिमाग को खत्म कर रहा है’, राम गोपाल वर्मा ने टेक्नोलॉजी के भविष्य पर जताई चिंता, दी चेतावनी

उनके मुताबिक, इंसान लंबे समय से मुख्य रूप से दो क्षमताओं पर निर्भर रहा है- शारीरिक ताकत और सोचने व कुछ नया बनाने की क्षमता। वर्मा ने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने शारीरिक मेहनत वाले कई कामों की जगह मशीनों ने लेना शुरू किया, जबकि अब AI इंसानी सोच और क्रिएटिविटी वाले क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है। राम गोपाल वर्मा ने लिखा कि AI को तुरंत नहीं अपनाने वाले लोगों की नौकरियां सबसे पहले जा सकती हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस बदलाव को लेकर सवाल उठाया कि अगर मशीनें इंसानों के शारीरिक और दिमागी दोनों तरह के काम करने लगेंगी, तो भविष्य में इंसानों की भूमिका क्या रह जाएगी।